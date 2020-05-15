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Başkan Esen, Böcek ve Başaran’ı ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ı makamında ağırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:20:47 -
Başkan Esen, Böcek ve Başaran’ı ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ı makamında ağırladı.


Böcek ve Başaranı makamında ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi ile yaptıkları mücadele hakkında bilgi verdi.


“Bu salgın hayatın akışını her açıdan olumsuz etkiledi” diye konuşan Semih Esen, yerel yöneticiler olarak kendilerinin de bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Koronavirüs ile ilgili aldıkları tedbirlerin sahadaki uygulamalarını bizzat yakından takip ettiğini ifade eden Esen, salgının ülke genelinde gün yüzüne çıkmasıyla ilk olarak acil şekilde dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi. Belediye hizmet binalarından pazar yerlerine; parklardan çöp konteynerlerine kadar her alanda dezenfekte çalışması yaptıklarını dile getiren Başkan Esen, bu çalışmalara paralel olarak da ilçe genelinde bir milyonun üzerinde maske dağıttıklarını bildirdi.


“Her şey vatandaşın sağlığı için”


Maske bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir dönemde, Konyaaltı’nda bir milyon üzerinde maske dağıtmanın vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandığını ifade eden Başkan Semih Esen, tüm bu çalışmalar devam ederken salgın ile mücadele alanını daha da genişlettiklerini söyledi. İlçe genelinde hizmet veren berber, kuaför ve taksi duraklarına dezenfektan, maske ve yüzey temizleyicisi hediye ettiklerini; tüm taksileri de dezenfekte ettiklerini belirten Esen, vatandaşların sağlığı için tüm bu hizmetlerin büyük bir gayretle sürdürüldüğünü kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran da bu çalışmaları takdirle izlediklerini ifade ederek Başkan Semih Esen’i kutladıklarını söyledi.


Maskelerin takıldığı, sosyal mesafenin korunduğu bir ortamda gerçekleşen ziyaret, yine aynı tedbirler altında alınan fotoğraf karesi ile son buldu.

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