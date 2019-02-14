Başkan Ergün kilit parke taş fabrikasını gezdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli’de hayata geçirilen beton, taş, bordür ve büz üretiminin yapıldığı fabrikada incelemelerde bulundu. Kamu kaynaklarının tasarrufu için yapılan yatırımın önemli olduğunu belirten Başkan Ergün, yakın zamanda günde 2 bin 500 metre parke taşı üretecek şekilde planlamaların yapıldığını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli şantiye sahası içerisinde hayata geçirdiği Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ağırladı. Başkan Ergün’ün fabrika incelemesine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de eşlik etti.

Fabrikanın üretim kapasitesiyle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapmış olduğumuz 15 milyon liranın üzerinde yatırımla artık kendi taşımızı, kendi bordürümüzü, kendi altyapı borularımızı üretecek fabrikamızı 3-4 gün önce faaliyete geçirdik. Şu anda tabi ki kısmi deneme faaliyetleri devam ediyor. Günlük olarak 600-650 metre civarında bir çalışma mevcut. Tabi ki 8 saatlik mesai içerisinde burada hedefimiz, 1200 metrekare, tek vardiya. Bunu önümüzdeki süre içerisinde 2 vardiyaya çıkararak burada günlük 2 bin 500 metre taş üretmeyi hedefledik. Burada şu anda 15 kişilik bir personel çalışmakta” dedi.

“Geleceğe yatırım”

Fabrikanın hayata geçiş nedenlerini de anlatan Başkan Ergün, “Manisa’da geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde yaklaşık 200 mahalleye altyapı hizmeti yaptık. Yaptığımız hesaplamalar ve araştırmalar, bu fabrikayı kurmayı bize mecbur kıldı. Yapılan yatırımların hızlılığı, Manisa merkezinde üretilen boru ve taşın yetiştirilememesi gibi sebepler, bizi sıkıntıya sokmuştu. Bundan sonra altyapı yapılması gereken orta ve uzun vadede 800-900 mahallemiz var. İşte burası geleceğe yatırımdır. Bütün malzemesini kendi üreten bir Büyükşehir Belediyesi olmanın ilk adımıdır. Katkıda bulunanlara, destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu bir hesap işidir. En iyisini, en güzelini nasıl daha az maliyetle yapabiliriz bunun düşüncesidir. Mal alırken kazanılır düşüncesiyle kamunun parasını tasarruf etmek için bu yatırım yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun bütün Manisa’ya” diye konuştu.

“Cengiz Ergün devrim niteliğinde çalışmalar yaptı”

Yapılan yatırımın önemine vurgu yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, “Cengiz Ergün Başkan Manisa’yı değiştirdi. Bugün geldiğimiz noktada bunun gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Cengiz Başkanımızla Salihli’ye güzel yatırımlar yapıldı. Söylenecek fazla bir şey yok. Salihli ve Manisa halkı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün devrim niteliğinde yaptığı yatırımları çok iyi görüyor. Biz de böyle bir Başkanla yol arkadaşlığı yapmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, Başkan Kayda ve beraberindekiler, üretim alanlarını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi.