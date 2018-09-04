Başkan Erdoğan'ın yeni danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay!
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına, Prof. Dr. Yasin Aktay getirildi. Altay, geçmiş dönemde de Erdoğan'a danışmanlık görevini üstlenmişti.04 Eylül 2018 Salı 16:34
Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışman olarak görevlendirildi.
AK Parti Genel Başkan danışmanlığına atanan Aktay, dış ilişkiler konusunda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.
Prof. Dr. Aktay, daha önce AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.
Altay, geçmiş dönemde de Erdoğan'a danışmanlık görevini üstlenmişti.
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