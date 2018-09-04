0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ın yeni danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına, Prof. Dr. Yasin Aktay getirildi. Altay, geçmiş dönemde de Erdoğan'a danışmanlık görevini üstlenmişti.

04 Eylül 2018 Salı 16:34
Başkan Erdoğan'ın yeni danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay!

Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışman olarak görevlendirildi.

AK Parti Genel Başkan danışmanlığına atanan Aktay, dış ilişkiler konusunda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.

Prof. Dr. Aktay, daha önce AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Altay, geçmiş dönemde de Erdoğan'a danışmanlık görevini üstlenmişti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:34
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı Danışmanı
  4. Prof. Dr. Yasin Aktay
  5. Yeni danışman
  6. resmen açıklandı

YORUM YAZ

  • bilobilo25 dk önce
    nekadar maaş alacak ? dolarla mı alacak
  • AkpartiliAkpartili1 sa önce
    Hele şükür kamalist olmayan ve akpartili olan biri bir yerlere getirildi! Bu ne arkadaş sanki iktidarda CHP var!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

HDP'li ilçe yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltında!
  1. HDP'li ilçe yöneticilerinin de olduğu..
  2. Savcı Yağmur cinayetinde kan donduran..
  3. TBMM Başkanı Yıldırım Eskişehir'de
  4. Diyarbakır'da feci kaza! Anne ve 40..
  5. ABD'den flaş uyarı: Kahire'deki..
  6. Akraba evliliği yapmayın!
  7. Manisa'da narkotik köpekleriyle..
  8. Bursa'da milyonluk haraç çetesine..
  9. Malatya'da FETÖ operasyonu! 7 kişi..
  10. Barzani'nin partisi ile Goran Hareketi..
  11. Gomis'ten Fatih Terim'e sürpriz
  12. BBP'li Destici'den seçim ittifakı..
  13. Pakistan'da Arif Alvi cumhurbaşkanı..
  14. Sirkeyle gargara yaparsanız...
  15. Ankara'da aranan FETÖ'cü kadın..
  16. Emre Belözoğlu ve Belhanda PFDK'ya..
  17. 4 yıldır demirli vaziyette olan..
  18. Güneşle gelen likopen sağlığı
  19. UEFA'dan FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a..
  20. Kadınların kabusu: Meme Kanseri
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...