Başkan Erdoğan'ın takımı fark attı
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı. Maça ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.
Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, maça ilişkin yaptığı paylaşımda, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı.