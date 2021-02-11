Başkan Erdoğan'ın sözlerine Miçotakis'ten küstah cevap

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Ege Denizi'ndeki adaları silahlandıran Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan provokasyon peşinde koşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesi hakkında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Haddini iyice aşan Miçotakis, Türkiye'yi işgalci olmakla suçladı. Miçotakis dış politika hedeflerinin adadaki "Türk işgalini" sona erdirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan: Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın

Gerilimi iyice tırmandıran Miçotakis'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerine Miço'dan küstah cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında da geniş yankı buldu. Konuyla ilgili Yunan televizyonuna bir demeç veren Miçotakis, "Geçmişte de böyle şeyler söylendi. Önemini küçümsemiyorum ama söylenenlerin üstünde o kadar durmayacağım. Umarım, anlık bir çıkıştır. Erdoğan, bir gün önce de Macron hakkında konuşurken çılgın Türklere değindi. Çılgınlıkla bir noktaya varamayız" şeklinde konuştu.