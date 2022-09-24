Başkan Erdoğan'ın sözlerine küstah cevap! Türkiye'yi "işgalci" olmakla suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasına ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki meseleleri iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözme çağrısı değindi.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta herkesin 'gerçeği görmesi' gereğinden bahsetti. Hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum. Türkiye'nin işgal altındaki bölgelerde yasadışı bir oluşum kurduğu gerçeği mi?" diyen Anastasiadis, "Türkiye, uluslararası toplumu yasadışı eylemlerini tanımaya çağırıyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "İyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukukun korunması" hakkında sarf ettiği sözleri inandırıcı bulmadığını belirten Anastasiadis, "Yunan adalarını ele geçirmekle tehdit eden, egemen ve komşu bir devletin hava sahasını binlerce kez ihlal eden, uluslararası hukuka aykırı davranan Türk Cumhurbaşkanının böyle bir iddiada bulunması ne kadar kışkırtıcı ve ironik?" diye konuştu.

Anastasiadis, Erdoğan'ın "Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir" şeklindeki sözlerine değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum" dedi.

Türkiye'yi "işgalci" olmakla suçladı

"Kıbrıs ile ilgili gerçeklerin bilinmesi gerektiğini" söyleyen Rum lider, "Bir AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 37'sinin askeri işgal altında bulunduğu, 1974'teki Türk işgalinden sonra Kıbrıslı Rumların üçte birinin atalarının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, işgal altındaki bölgelere yüz binlerce Türk vatandaşının yerleştirildiği ve böylece adanın demografik karakterinin değiştirildiği, Türkiye'nin işgal ettiği topraklarda mutlak siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini kontrolü altında yasadışı bir varlık oluşturduğu gerçeği" ifadelerini kullandı.