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Gündem Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:00:00 - 2020-08-20 16:07:25
Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında yarın tüm Türkiye'ye büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya 'Petrol ve doğalgaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Tüm Türkiye Erdoğan'ın vereceği müjdeye kitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili bazı detaylar belli olmaya başladı.

Müjdeyi İstanbul'da açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili yeni bilgileri aktaran A haber muhabiri Rüya Akkuş, müjdenin nerede verileceğini duyurdu. Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam itibariyle İstanbul'a gideceğini belirterek müjdenin cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

Yarın bekleniyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanlı Toplantısı'nda müjdesine ilişkin herhangi bir sinyal vermedi. Konuya ilişkin tek resmi açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.

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Yorumlar

serdar-1.

Her halde erken bir seçim var,çünkü her seçim öncesi böyle müjdeler veriyorlar.
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MUSTAFA ŞİMŞEK

müjdeyi nerede açıklayacağının müjdesini verdi şeklinde bir haber olmuş
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