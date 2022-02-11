Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim açıkladı: Artık savunmada bunlara odaklandık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Çamlık TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın sorularını yanıtladı.

Gizli veya açık ambargolardan Türkiye'nin halen daha kurtulamadığını dile getiren Oktay, "Silah sanayini elinde tutan ülkelere baktığımızda bunu başka ülkelerin dış politikalarına hükmetme olarak kullanmışlardır. 'Ben sana şu helikopteri, şu silahı veririm ama şurada şurada kullanamazsın' derler. Ben onu sınırda kullanamazsam ne yapayım o silahı. En ihtiyacın olduğu zaman onun mühimmatını kestiği zaman yine bir işe yaramıyor. Türkiye olarak ilk İHA’larla ilgili İsrail’den aldık ama kullanamadık. Bakımını bile yaptıramadık. Bu bir ihtiyaca binaen doğmuştu. Ama Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir şey oldu. Gelişimin sağlanmasıyla birlikte dönüşümü beraberinde getirdik. Silahlı kuvvetler, emniyet birimleri, sahil güvenlik birimleri ve sivil birimler de bunun içerisine girmiştir. Bir ihtiyacımız vardı. Bununla ilgili gerekli tesislerimiz olması lazımdı. ROKETSAN gibi, ASELSAN gibi, TAI gibi… Füze üretimine kadar artık özel sektörde, gruplar oluşmuştur, tedarik zincirleri oluşmuştur. Ekosistemin bir başka boyutunda finansman boyutunun oluştuğu, fonun olduğu bir başka boyut vardır. Siyasi irade vardır; Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tüm birimlerin bulunduğu çok güçlü bir iradeyle de bunun takibi yapılınca adım adım gelişmeler sağlandı" şeklinde konuştu.

"Artık insanlı ve insansız savaş uçaklarımıza odaklandık"

Türkiye'nin çok güçlü bir altyapı sistemine sahip olduğunu belirten Oktay şöyle devam etti:

"Özgüvenimiz oluştu. Üniversitelerimizde, gençlerimizde ve kamu kurumlarımızda oluştu bu. S-400’lerdi, şuydu, buydu… bunları aştık. Kendi paranızla sizi perişan etmeye çalışan bir yapı vardı. F-35’ler mesela. Ortak olmuşuz, çalışmaya başlamışız; bir yere imza attığınızda sözün değeri vardır, bir de itibarı vardır. Ama burada geldiğimiz, gördüğümüz şuydu ki ‘bu imzaların uluslararası hukuku yok, ben istemezsem olmaz. Vermiyoruz’, ‘o zaman paramızı verin’ diyoruz ‘vermeyiz’ diyorlar. Bu tür şeyler bizi engellemez. Bu tür şeyler bizi ancak kamçılar. Artık insanlı ve insansız savaş uçaklarımıza odaklandık."

Yerli otomobil TOGG

Türkiye'nin heyecanla beklenen yerli otomobili TOGG hakkında konuşan Oktay, "TOGG Cumhurbaşkanımızın ve bu ülkenin hayaliydi" dedi.

"Türkiye tam doğru zamanda yeni bir segmente giriyor" diyen Oktay şunları kaydetti:

"TOGG akıllı bir cihaz. Yeni özelliklerle geliyor. Sürekli gelişiyor. Bu yılın sonu itibariyle tesisler tamamlanmış olacak. Yılın ikinci yarısında tesisi bitirmiş olacağız. Artık araç imalatında üretim kısmımız tamamlanmış olacak. 2023’ün ilk dönemlerinde araçlar yollarda olacak."