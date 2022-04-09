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Dünya Başkan Erdoğan'ın Arap ülkesine yapacağı ziyaret ertelendi
Dünya

Başkan Erdoğan'ın Arap ülkesine yapacağı ziyaret ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap ülkesi Ürdün'e düzenleyeceği ziyaret ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 18:38:00 -
Başkan Erdoğan'ın Arap ülkesine yapacağı ziyaret ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Pazartesi günü Ürdün'e resmi Ziyaret gerçekleştirecekti. Planlanan ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan 2022 tarihinde Ürdün’e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Haşimi Kralı II’nci Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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