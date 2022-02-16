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Gündem Başkan Erdoğan'dan videolu paylaşım: Hayırlı olsun
Gündem

Başkan Erdoğan'dan videolu paylaşım: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin, iki ülke ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 00:01:00 - 2022-02-16 00:01:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin hazırlanan bir videoyu paylaştı.

Erdoğan, mesajında ise "İki gün süren, iş birliğimizi yeni ufuklara taşıyacağına inandığımız Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimizi tamamlayarak Ankara'ya döndük. Ziyaretimiz, ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

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