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Ekonomi Başkan Erdoğan'dan vatandaşı rahatlatacak enflasyon mesajı! Tarih verdi
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan vatandaşı rahatlatacak enflasyon mesajı! Tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-09 21:43:00 -
Başkan Erdoğan'dan vatandaşı rahatlatacak enflasyon mesajı! Tarih verdi

Başkan Erdoğan MÜSİAD tarafından düzenlenen törene gönderdiği mesajda, vatandaşı rahatlatacak açıklamada bulundu. Erdoğan, "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" dedi.

MÜSİAD'ın ikincisini düzenlendiği Türkiye'nin Gücü Ödülleri bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak. Jüri özel ödülüyle birlikte 10 farklı kategoride ödüller çok sayıda siyaset sanat akademi ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek törende sahiplerine takdim edilecek.

Başkan Erdoğan bu kapsamda, 'MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri' için bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz. Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz."

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