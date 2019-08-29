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Başkan Erdoğan'dan THK'ya sert tepki: "Rezillik diz boyu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, art arda çıkan orman yangınlarıyla tartışma konusu haline gelen Türk Hava Kurumu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "THK mezarlığa dönüştürülmüş durumda. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
Başkan Erdoğan'dan THK'ya sert tepki: "Rezillik diz boyu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan "THK mezarlığa dönüştürülmüş durumda. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Birkaç gün içerisinde bu konuyu da masaya yatıracağız. Mevcut THK ile bir yere varamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde peş peşe yanan orman alanları ile ilgili terör örgütünün bir parmağı tespit edildi mi?

Bu konuyla ilgili olarak belli bir safhadan sonra bu endişeyi ekipler de taşıdı. İçişleri Bakanımız Süleyman Bey de taşıdı. Şimdi terör örgütü orman yangınlarını sahiplendi. Tabi bu konunun üzerine gidiyoruz.

"Terör örgütü kiminle el eleydi, kol kolaydı?"

SORU: Çıkardıkları orman yangınlarıyla ilgili bir liste yayınladılar ama bununla ilgili bir taraftan hiçbir ses çıkmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunların terör örgütüne yönelik bir derdi var mı? Yaşadığımız seçim sürecinde de bu terör örgütü kiminle el eleydi, kol kolaydı? Kime destek verdi? Hepsi ortada ve bu dörtlü grup bu çalışmayı yaparken kimse dertlenmedi.

''THK ile bir yere varamayız"

Şu anda bir olay daha çıktı ortaya; Türk Hava Kurumu (THK) meselesi. Türk Hava Kurumu'nun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve 'Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?' diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız.

Mesela MAKS-2019 Fuarı'nda yangın söndürme uçakları, aynı zamanda helikopterlerle ilgili de bilgiler aldım. Şimdi Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Bey'i buraya da bir göndereceğiz. Onlarla bir çalışma yapmak suretiyle gerekirse buradan da belki istifade yollarına gidebiliriz.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. THK

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