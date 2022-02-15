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Siyaset Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördüklerini belirterek, "Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 22:35:00 -
Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, ziyaretine ilişkin fotoğrafları da paylaştığı mesajında, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretimiz boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördük. Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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