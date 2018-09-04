Başkan Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a, kardeşi Şeyha Feriha El Ahmed El Cabir El Sabah'ın vefatından ötürü taziyede bulundu.

Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkileri önümüzdeki süreçte daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.