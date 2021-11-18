Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 64 yaşında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için bir taziye mesajı paylaşan Başkan Erdoğan, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.