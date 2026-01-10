  • İSTANBUL
Başkan Erdoğan'dan 'Süper Kupa' tebriği

Başkan Erdoğan'dan 'Süper Kupa' tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finalin ardından kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'den tebrik

TFF, Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından tebrik etti. TFF'nin paylaşımında "Turkcell Süper Kupa 2025 Şampiyonu Fenerbahçe’yi tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

