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Siyaset Başkan Erdoğan'dan son dakika savaş açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan son dakika savaş açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:10:00 - 2024-07-13 17:22:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölgemizin bir süre daha savaşın yükünü çekeceği anlaşılıyor. Bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar

Bugün, 180 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz.

Türkiye 2 bin 333 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ordularına sahip olmasının yanı sıra kurmaylık eğitiminin de temelini atmış bir ülkedir. 15 Temmuz sonrası kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz kuruluş misyonunu yerine getiriyor. Milli Savunma Üniversitemiz askeri vizyonumuzu da geliştirmekte.

"ASKERİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ GELİŞİYOR"

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Subaylarımız en donanımlı, en iyi şekilde yetişiyor.

Vazife şuuru yüksek personel yetişiyor. Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Dünya değişken Türkiye değişken... Her zaman daha iyisini daha mükemmelini hedefleyeceğiz. Eğitimde hiçbir alanda geriye gidişe izin vermeyeceğiz.

Bölgemizin bir süre daha savaşın yükünü çekeceği anlaşılıyor. Bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.

"GAZZE'DE SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM VAR"

Savaşın ahlakının bile ayaklar altına alındığını görüyoruz.

İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekle aradıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir ülke, kendini yüzde 100 güvende hissedemez.

Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımızda terör örgütü eylem yapamaz hale geldi.

"IRAK'IN KUZEYİNDE KİLİDİ KAPATIYORUZ"

Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımızda terör örgütü eylem yapamaz hale geldi. Terör bataklığını kurutmak zorundayız. Namlusu Türkiye'ye dönük terörist oldukça biz rahat olamayız.

Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz.

15 TEMMUZ'UN 8. YILI

15 Temmuz sonrası çok kritik adımlar attık. 15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı.

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