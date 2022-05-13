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Gündem Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı! "Bizzat sorumlular" deyip uyardı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı! "Bizzat sorumlular" deyip uyardı

Ülke genelinde yaşayan yaklaşık 8 milyon sokak hayvanının bu merkezlerde rehabilite edileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak köpekleriyle ilgili talimat verirken, beledilerin sorumlu olduğunu ve barınakların iyileştirilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 08:03:00 -
Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı! "Bizzat sorumlular" deyip uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelerin sorumlu olduğunu söyleyerek, “İllerinizde barınakları oluşturun, eksikler var ise bakanımıza iletin. Yeni barınaklarınız eksiksiz olsun” talimatını verdi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Erdoğan’ın meselenin çözümü ile alakalı “Sorundan ve çözümden belediye başkanları bizzat sorumludur” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ülke genelinde yaşayan yaklaşık 8 milyon sokak hayvanının bu merkezlerde rehabilite edileceği öğrenildi. Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimat verdiğini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 milyon sokak hayvanının barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

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