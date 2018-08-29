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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde elim bir kaza sonucu şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen piyade erler Osman Karağlı ve İsa Erçetin'in ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’de askeri araç kazası sonucu şehit olan Karağlı ve Erçetin'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
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