Başkan Erdoğan'dan Ronaldo'yu üzecek açıklama!

Paris Saint-Germain 35 yaşındaki süperstarı Lionel Messi, dünyanın dört bir yanından övgüler almaya devam ediyor.

Arjantinli yıldız, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.

Erdoğan, Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu belirtti.

Messi'nin zor bir çocukluk geçirdiğine değinen Erdoğan, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Büyüme hormonu yetersizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi, mücadeleye devam ederek dünyanın en iyi futbolcusu olmuştur."