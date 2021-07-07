Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Sincan Saraycık'ta düzenlenen TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde hitap etti. Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl önemli. Bunu biz başardık." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bu yatırımları ülkemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, mühendislerimizi, işçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimle TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşlarımızın güvenle, huzurla evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. Kardeşlerim, biz ahirette iman, dünyada mekan diyen, ev sahibi olmaya bu derece önem veren bir milletin mensuplarıyız. Buradaki mekan dünya malının peşinden koşma değildir.

"Ortaya muhteşem eserler çıktı"

Bu muhteşem meydanı gümbür gümbür dolduran tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Şehir yöneticisinin en önemli kriteri güzelliği bilmek olmalıdır. Şehircilik yıllarca hep bütçe, kayıt üzerinden tartışılmıştır.

Hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuştur. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum. Ortaya muhteşem eserler çıktı. Buralarda oturacak tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin.

Projelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkenin dört bir yanında tamamlanan projelerin açılışını yapıyoruz. 1 milyonuncu konutun da anahtarını teslim edeceğiz.

Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl önemli. Bunu biz başardık.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.

Özellikle köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir. Ama şimdi ben Sincan'da bir başka yapılaşma görüyorum. Burada suçlu olan başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değil, suçlu altyapıyı kurmayan, vatandaşımıza öncülük etmeyen, destek vermeyen devrin yöneticileridir.

Daha derli toplu planlı süreç elbette mümkündür. Ankara'da hamdolsun toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim ecdadımız bu meseleyi insan merkezli mahalle dokusuyla çözmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde şehrin iki yakasına iki örnek şehir için kolları sıvadık. Başbakan olduğumuzda aynı seferberliği tüm ülkeye yaydık.

"Son 19 yıl önemli. Bunu biz başardık"

Türkiye'nin konut sorunun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, iyi bir hazırlık, azimli çalışma, milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı vardır. Evvela hakkaniyete uygun planlama dedik, istismarı durdurduk. Altyapısız, ulaşımı sıkıntılı şehircilik olmaz dedik. Tek tip sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz dedik. Kentsel dönüşümle milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.

5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.

"Hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmadık"

Benzersiz, akıllı şehirler dedik. Her şehrin kendi dokusunu öne çıkarttık. Teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletimizin emrine verdik. Erişilemeyen, hizmet götürülemeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız. Zamanın ruhu anlayışıyla insanımızın her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesinin talebini karşılama gayreti içinde olduk. TOKİ 19 yılda 81 ilimizin 922 ilçemizin tamamında şantiye kurmuş, konut ve kamu binası inşa etmiştir. 1 milyon 100 bin konut ve işyeri ile stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu, kütüphane, cami, spor salonundan oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.

"Dünyada kimsenin başaramadığını gerçekleştirdik"

İnşallah bugün burada 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini yapacağız. Anahtar teslimini yapacağımız kardeşimize, TOKİ'nin inşa ettiği tüm konutlarda oturan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 200 milyarlık yatırımla, her kesimden insanımızı, şehit ve gazi yakınlarımızı ev sahibi yaptık. Bu netice milletimizin devletine olan itimadının en güzel ispatıdır.

Yatay mimari vurgusu

Yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü yaşatan anlayışla yürüttüğümüz kampanyada 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. 9 yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 300 bin konutun dönüşümü de sürüyor. 61 ilde yürütülen 122 projede, yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.

İzmir'e müjde

TOKİ vasıtasıyla 79 tarihi kent merkezini yeniliyoruz. Tüm il merkezlerimize şehir otoparkları yapıyoruz. 45 ayrı projede 7 bin konutun yapımını tamamladık. Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ'da Malatya ile birlikte 26 bin konutun üretimine başladık. İzmir'de yapmakta olduğumuz 5 bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz.

"Millet bahçelerinin önemi anlaşılacak"

Türkiye genelinde yapımını tamamladığımız afet konutu sayısı 70 bindir. 25 yıl öncesine kadar şehirlerimizin en güzel alanlarının, belediyelerin sosyal tesislerinin halka kapatıldığını hatırlarsak millet bahçelerinin önemi anlaşılacaktır. Dönemimizde milletimizi sadece konut sahibi yapmakla kalmadık, bina ve konut niteliklerini de fevkalade yükselttik.

Biz sadece dört duvar yapmıyoruz, biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Her konutta, mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu topluma hizmet ediyoruz. Konut projelerimizi cami, meydan, okul, çarşı, park, yeşil alanıyla geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde inşa ediyoruz.

Her projede şehirlerimizi estetik, siluet, tarihi doku ve kültürel alanlarıyla geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Bu ülkede insanlara yıllardır 2 anahtar, yani 1 ev 1 araba sözü verildi. Ama bu sözler tutulmadı. Biz böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat sağladık.

Başkan Erdoğan'dan "2023" çağrısı

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız eserlerin ülkemize, şehirlerimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.