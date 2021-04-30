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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yerli aşı ile ilgili konuya değindi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 13:56:00 - 2021-04-30 14:21:24
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aşı tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanacağını kabul etmiyorum" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek.

Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Ben sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek.

Bazı ihtimaller diyorum. Çünkü görüşmeyi henüz yapmadım. Ama önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu. Oradan da ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum."

Cenevre'dekİ Kıbrıs görüşmeleri

Ben tabi Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar. Şimdi iki üç ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney bir o kadar hayır dedi. E bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler yine farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil."

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Yorumlar

Genç Galatasaray

Milleti istediğiniz hapsedin tek çare aşı başka alternetif yok 17 gün sonra millet gene sokak larda inecek gene vaka yukselecek ilk cıktığı zaman virus dedim ilactan başka careyok bilim adamlarınız yaşlandı dişleri döküldü artık bişiden alamiyorlar bilmiyor musunuz insan 60 geldimi aklı çocuk gibi oluyor onun için siz bilim adamı genç adam ları bulacaksınız hep yanlış yere yolendiriyorlar sizi sayın cumhurbaşkanı yahu
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Vejo

Nisan demistiniz ekimmi oldu
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