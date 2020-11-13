Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tekirdağ büyükşehir seçimlerinde yüzde 44'e ulaştı ama bu yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız.

Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda Sancak Teslimi Töreni'ne katıldım. Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır.

Bu oyunların hepsini boşa çıkardık

Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük başarılarla ülkemizin umudu olmayı sürdürecektir. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Bu oyunların hepsini boşa çıkardık. AK Parti milletin partisidir. İstikametini millet belirlemiştir, bundan sonra da yine milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir.

Sigara uyarısı: sakın içmeyin

Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek kendi sağlığımız için gerekli. Koronanın en büyük dostu sigaradır. Sakın sigara içmeyin. Mesafenize dikkat edin. Kovid'in sevdalısı Akciğer. Bütün solunumu mahvediyor. Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım.

Burhan Kuzu hocamızı kaybettik

Son zamanlarda bunlardan biri de çok sevdiğimiz, sempatik Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

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