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Gündem Başkan Erdoğan'dan "olimpiyat" mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "olimpiyat" mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuları kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:11:00 -
Başkan Erdoğan'dan "olimpiyat" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcuları tebrik etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler."

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