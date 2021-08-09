Başkan Erdoğan'dan "olimpiyat" mesajı
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporcuları kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcuları tebrik etti.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler."