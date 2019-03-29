Başkan Erdoğan'dan miting rekoru!
31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kala programlarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın toplam 14 ilçede miting yapacak.29 Mart 2019 Cuma 16:17
Yerel seçimlere saatler kala programına yoğun bir şekilde devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, İstanbul’da bugün ve toplam 14 miting yapacak.
Bugün İstanbul’da 8 miting yapacak olan Erdoğan yarın da 6 ilçeyi dolaşarak seçim turunu tamamlayacak.
İşte Erdoğan’ın bugünkü programı;
10:30 Tuzla Mitingi
11:30 Pendik Mitingi
13:30 Maltepe Mitingi
14:30 Sultanbeyli Mitingi
15:30 Çekmeköy Mitingi
16:30 Ümraniye Mitingi
17:30 Beykoz Mitingi
18:30 Sarıyer Mitingi
Şimdiye kadar 14 ilçeyi dolaştı
Erdoğan, İstanbul’da; 5 Mart’ta Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt’ta, 12 Mart’ta Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de, 16 Mart’ta Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda, 19 Mart’ta da Üsküdar mitinglerinde vatandaşlarla buluştu.
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