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Başkan Erdoğan'dan miting rekoru!

31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kala programlarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve yarın toplam 14 ilçede miting yapacak.

29 Mart 2019 Cuma 16:17
Başkan Erdoğan'dan miting rekoru!

Yerel seçimlere saatler kala programına yoğun bir şekilde devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, İstanbul’da bugün ve toplam 14 miting yapacak.

Bugün İstanbul’da 8 miting yapacak olan Erdoğan yarın da 6 ilçeyi dolaşarak seçim turunu tamamlayacak.

İşte Erdoğan’ın bugünkü programı;

10:30 Tuzla Mitingi
11:30 Pendik Mitingi
13:30 Maltepe Mitingi
14:30 Sultanbeyli Mitingi
15:30 Çekmeköy Mitingi
16:30 Ümraniye Mitingi
17:30 Beykoz Mitingi
18:30 Sarıyer Mitingi

Şimdiye kadar 14 ilçeyi dolaştı

Erdoğan, İstanbul’da; 5 Mart’ta Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt’ta, 12 Mart’ta Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de, 16 Mart’ta Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda, 19 Mart’ta da Üsküdar mitinglerinde vatandaşlarla buluştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:17
  1. İstanbul
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. erdoğan miting

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 3 sa önce
    Allah güc versin.

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