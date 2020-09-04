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Siyaset Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:59:00 -
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Öncesinde Çavuşoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" ifadelerini kullandı.

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