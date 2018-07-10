Başkan Erdoğan'dan KKTC'de kritik mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ortak basın açıklaması yaptı.10 Temmuz 2018 Salı 21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Akıncı ortak basın açıklaması yaptı.
ERDOĞAN: KIBRIS MİLLİ DAVAMIZDIR
Erdoğan, "Kıbrıs meselesimnin çözümü konusunda bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Kıbrıs'ta adil bir çözüm bulunması gayemizdir. Kıbrıs milli davamızdır, adil bir çözüm gayemizdir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine göz yummayacaktır, azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir." dedi.
KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez müzakerenin bir parçası olmayacaktır. 23 Temmuz günü adamıza gelmsi beklenen BM yetkilisi ile samimi düşüncelerimizi paylaşacağız. Bu adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içerisinde yaşanacak" diye konuştu.
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