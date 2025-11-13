  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

Gürcistan'da düşmüştü! MSB açıkladı: C-130'un kullanımı durduruldu

Hükümetten geri vites! Fransa'da yeni emeklilik kararı...

Şehitlerimizden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı! Görev için Azerbaycan’a gitmişlerdi

31 milyonluk kamu zararı iddiası! CHP’li belediyelerde bir vurgun daha

İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha

‘Karanlık Erol’ kararı gurbetçileri kızdırdı: Hakaretleri yanına kar kalmayacak!

Gezi zekalıların yüzüne vurun bunları! Bakın bakın yanan ormandaki otellere bakın!

Yolsuzluk davalarından yargılanan Netanyahu herkese yalvarıyor. Siyonist katilin derdi hırsızlık!

Kaçın! Kadın sürücü… Durduk yere otoparkı savaş alanına çevirip 5 metreden aşağı uçtu
Gündem Başkan Erdoğan’dan KKTC liderine görkemli karşılama! İlk resmi ziyaret Ankara’ya
Gündem

Başkan Erdoğan’dan KKTC liderine görkemli karşılama! İlk resmi ziyaret Ankara’ya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan KKTC liderine görkemli karşılama! İlk resmi ziyaret Ankara’ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törenin ardından iki liderin, Türkiye-KKTC ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Konuk Cumhurbaşkanı Erhürman'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.

Erhürman, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Erhürman, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular
Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Gündem

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel "Yavuz hırsız ev sahibi bastırır" sözünü ispatladı
Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel “Yavuz hırsız ev sahibi bastırır” sözünü ispatladı

Gündem

Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel “Yavuz hırsız ev sahibi bastırır” sözünü ispatladı

Erdoğan, Kanda'yı kabul etti
Erdoğan, Kanda'yı kabul etti

Gündem

Erdoğan, Kanda'yı kabul etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Balıkesir'de korkutan deprem
Gündem

Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması
Gündem

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23