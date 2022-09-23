Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'nin kamp yaptığı İzmir'de konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine hitaben "Artık karar verin, benimle misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Başkan Erdoğan'a soruldu. "Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına ne diyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Arkadaşlar, bu bizim değil onların sorunu. Biz kararlı, onlar kararsız bir şekilde yola devam ediyor" yanıtını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazeteci tarafından yöneltilen "Kılıçdaroğlu bugün partililerine "Artık karar verin, benimle misiniz? diye sordu. CHP lideri 6'lı masanın ortak adayı olabilir. Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına ne diyorsunuz?" sorusuna Başkan Erdoğan şu cevabı verdi:
"Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu."