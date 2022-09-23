Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasıyla ilgili açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci tarafından yöneltilen "Kılıçdaroğlu bugün partililerine "Artık karar verin, benimle misiniz? diye sordu. CHP lideri 6'lı masanın ortak adayı olabilir. Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına ne diyorsunuz?" sorusuna Başkan Erdoğan şu cevabı verdi:

"Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu."