Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Vatanseverlik diye bir derdi yok

Hacı Yakışıklı Buenos Aires

G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrası, medya temsilcilerine, katıldığı toplantılar ve gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelişen iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı...

G-20 Zirvesi’nde, terörle mücadele, yoksulluk, Suriye krizi, Yemen’de devam eden savaş ve insani dram, küresel adalet, gençlik, kadın ve diğer konuların ele alındığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve süresince Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donalt Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin Cumhurbaşkanı Başkanı Mauricio Macri ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye’yi şikayet ediyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da PKK/PYD paçavraları sallayan Alman Milletvekili Sevim Dağdelen ile aynı karede poz vermesinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu tabii ki Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğunu gösteriyor. Çok açık konuşuyorum. Kılıçdaroğlu’nun vatanseverlik diye bir derdi yok. Bu vatanın, Türkiye’nin düşmanı ile kim yan yana kol kola ise ona ben olumlu bir nazarla bakamam. O partinin toplantılarında, o ismini zikrettiğiniz kadının aynı şekilde YPG’nin, terör örgütünün paçavraları ile konuşma yaparken resimleri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Oraya gidip orada da bizim iktidarımızı, Türkiye’yi şikâyet ediyor. Burada ben bütün basın mensuplarına söylüyorum. Sizin bu noktada yükünüz ağır ve çok önemli. Bunların hepsi gündeme getirilmeli hem görselde hem de yazılıda. Çünkü millet birçok şeyi gözden kaçırıyor. Bunların belki de farkında değil. İşte tablo bu. Bunları açıkça göstermek, anlatmak lazım. Hangi partinin mensubudur Almanya’da, bu parti ne iş yapar. Halkımıza bunları en doğru şekilde anlatmak, bildirmemiz lazım.”

CHP’li belediye ‘rezillik’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyareti sırasında yaptığı “İstanbul’u Paris gibi yapacağız” şeklindeki açıklamaya ilişkin görüşünün sorulması üzerine Erdoğan, şöyle devam etti: “1994 öncesi mi diyeceksin yoksa uzay yolculuğu mu diyeceksin. 94 öncesi diyorsan o zaten sana ait değil. Bunun dışında şu anda İzmir’in haline, Bodrum, Muğla’nın haline bak rezillik. O bu işlerden anlamaz. Belediyeciliği bilmesi mümkün değil. Kağıthaneyi Kağıttepe yapandan başka bir şey bekleyemezsin. Bütün belediyeleri toparlamaktan bahsediyor. Şu an Tekirdağ’ın durumu çok kötü, Edirne rezillik. Yazık Paris gibi yapacağım derken. İzmir’in suyu yoktu, biz getirdik.”

İstanbul’a özel lansman

Yerel seçimlere yönelik de konuşan Erdoğan, şu bilgileri verdi: “10 maddelik bir manifesto açıklayacağız. Döner dönmez kalan ilçeleri de hızla belirleyeceğiz. Büyükşehir noktasında zaten fazla kalan bir yerimiz yok. Onları da açıklayarak inşallah yola devam edeceğiz. Cumhur ittifakını da burada herhangi bir yara almadan korumak, ittifakla yola güçlü bir şekilde devam etmenin kararlılığı içerisindeyiz.” Başka bir soru üzerine ise Erdoğan, İstanbul için ayrı bir lansman yapılabileceğini kaydetti.

Jestler nasıl olacak?

AK Parti ile MHP arasında hangi illerde jest yapılacağı yönündeki soruya Erdoğan, şu cevabı verdi: “Bu konu ile ilgili olarak şu anda iki arkadaşımız çalışıyor. MHP’den ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de Sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz.”

Kaşıkçı olayı aydınlatılmalı

Cemal Kaşıkçı cinayetinin dünya liderleriyle ikili görüşmelerinde gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Başkan Erdoğan, “Biz Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayetle karıştırmamaya da özen gösterdik, gösteriyoruz. İkisi farklı şeyler. Biz, cinayet emrini verenin kimliği dahil, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.

Dolarsız ticaret mümkün

Erdoğan, ‘Dolarsız ticarete ilişkin Türkiye’nin başını çektiği hareketin G 20 ülkeleri arasında yeni müttefikler bulup bulamayacağına’ ilişkin soruya ise şu cevabı verdi: “Yeni müttefikler yok değil. Konuştuğumuz her liderler bunu kabul diyor ama eyleme geçmiyor. Yetkililer karşılıklı olarak bir an önce gerekli altyapıyı oluşturacak ki liderler olarak biz de işi bitirelim. Bu konuda en hassas olan liderlerden bir tanesi Sayın Putin’dir. Aynı şeyi Çin ve İran ile yapmak istiyoruz. Hepsi ile de yapalım istiyoruz.”

Avrupa’ya 'Gezi' uyarısı!

Başkan Erdoğan, Brezilya’nın Gezi benzeri kalkışmayla iktidara gelen Amerikan yanlısı yeni yönetiminin BRICS’ten çıkması halinde onun yerine Türkiye’nin T’sinin gelip gelmeyeceği sorusuna, “Bize orada yaptığımız toplantıda olabilir dediler. Sayın Putin de aynı şeyi söyledi. Hatta Şi de aynı şeyi söyledi” karşılığını verdi. Erdoğan, Fransa’daki protestoların Gezi olaylarına benzetilmesine ilişkin de, şunları aktardı: “Gezi’nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros, iç ayağı Kavala’dır dedim. Almanya’ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier bana Kavala’yı soruyor. Kendilerine anlattım. ‘Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor?’ diye sordum.”

Münbiç’i terör örgütü PYD/YPG’den kurtaracağız!

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Münbiç konusunda neler konuştuklarının sorulması üzerine, şunları aktardı: “Orayı onlardan temizleme noktasında bir mutabakat var. Bunun için Dışişleri bakanlarımız daha önce 90 gün olarak belirlenen yol haritasını şimdi bugün orada karşılıklı biraradaydılar. Yine bu süreci hızlandırıp Münbiç’i PYD-YPG’den temizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Dışişleri bakanlarımızın birbirleriyle diyalogları bu konuda çok önemli. Trump’ın yanında Pompeo-öyle olmaz böyle olur- diyemiyor. O da az kaldı, çıkmaya başladılar gibi ifadeler kullandı. Takipçisi olacağız, inşallah Münbiç’i bunlardan kurtaracağız.”