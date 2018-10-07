Başkan Erdoğan'dan kayyum uyarısı: Teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olursa...

Ankara Kızılcahamam'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle;

- Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Kızılcahamam sadece doğasıyla, kaplıcalarıyla bilinen bir yer değil Kızılcahamam aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır.

- Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür.

- 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü katiller çoğu sivil 251 vatandaşımızı şehit etti. O gece Ankara, 90'ı sivil vatandaşımız 56'sı polisimiz 3'ü askerimiz olmak üzere tam 149 şehit verdi. Ankara'daki gazilerimizin sayısı bin 300'ü buluyor.

- 8 mehmetçiğimizi şehit verdik. Bin yıldır söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı hürmetle yaad ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın şehitlerin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız.

- Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmakta kararlıyız. Emniyet ve istihbarat birimlerimizi FETÖ'cü hainlerden temizlememizin ardından son 3 yılda büyük başarılara imza attık. Yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Kandil ve Sincar'da da inlerine girdik, giriyoruz.

- 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücülerin esartinden kurtardık.

- Şimdi Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz.

- Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların da hedefi belli. Dikkat edin ülkemiz geliştikçe, güçlendikçe, çıkarlarını korumak için daha kararlı davrandıkça saldıraların da şiddeti artmıştır.

- IMF borcunu tamamen sıfırladığımız bir dönemde gezi olaylarının başlaması tesadüf değil. Hemen bir saldırıya girdiler ve rakamlar çift haneli oldu.

- 24 Haziran seçimleri sonrasında kur üzerinden tetiklenen ekonomik operasyonları da tesadüf olarak görmüyoruz.

- Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye, Güney sınırı boyunca bir terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir.

- Toplam yatırım bedeli eski rakamla 52 trilyon bugünkü rakamla 52 milyon olan 9 kalem ve hizmeti resmen ilçemize kazandırmış bulunuyoruz. Tüm bu yatırımlarım ilçemize ve sizlere hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.