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Gündem Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız
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Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 18:32:00 -
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl önce bugün koronavirüs nedeniyle vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı yaptığı paylaşımla andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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