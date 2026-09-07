Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sevgili basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızda sokaklarımızın daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok konuyu istişare ettik. Önemli kararlar aldık.

Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. İnkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Bunlar ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece ark niyetli toplumsal mühendislik projeleridir.

Bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz.

"MAZİSİ OLMAYANIN İSTİKBALİ OLMAZ"

Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt Zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik.

Bizim vakur, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Mazisi olmayanın istikbali olmaz. Türkiye hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Türkiye her haydutluğun karşısındadır.

Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız.

"KKTC İLE İŞBİRLİĞİNDE ARAMALAR SÜRÜYOR"

Girne'deki elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken, 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içerisinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile arama çalışmalarına destek veriyoruz. Geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir.

2 Eylül'de Silivri'deki kazada çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."