  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’ Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon Özel palavracı KOF kabadayı! Canlı yayında kapısı çalındı! 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı Volkanik kül 7 havalimanını kapattı! “Krakatau’nun çocuğu” yeniden patladı Nükleer teknolojide yeni dönem başlıyor! Toryum rezervleri için dev işbirliği Bakan Gürlek adli yıl açılış programında konuştu: Türkiye adalet arayanların umududur Yaşlı kadını dinleyen Ağıralioğlu’nun ağzı açık kaldı: İl başkanını görevden alacağım İBB’de Nuri Aslan kararını verdi! Özgür mü Kılıçdaroğlu mu? Tıpkı dostu Netanyahu gibi… Siyonist Zelenskiy yine sivilleri vurdu
Gündem Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. "Bizim vakur, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin." diyen Başkan Erdoğan, "Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sevgili basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızda sokaklarımızın daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok konuyu istişare ettik. Önemli kararlar aldık.

Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. İnkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Bunlar ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece ark niyetli toplumsal mühendislik projeleridir.

Bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz.

"MAZİSİ OLMAYANIN İSTİKBALİ OLMAZ"

Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt Zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik.

Bizim vakur, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Mazisi olmayanın istikbali olmaz. Türkiye hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Türkiye her haydutluğun karşısındadır.

Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız.

"KKTC İLE İŞBİRLİĞİNDE ARAMALAR SÜRÜYOR"

Girne'deki elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken, 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içerisinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile arama çalışmalarına destek veriyoruz. Geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir.

2 Eylül'de Silivri'deki kazada çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı
Gündem

Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli olan Yeni Partili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un müstehcen ..
Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti
Gündem

Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup kaleme alan görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kullandığı if..
Aylık 150 bin lirayı beğenmiyorlar! Üreticiyi bezdiren çoban krizinde skandal gerçek!
Ekonomi

Aylık 150 bin lirayı beğenmiyorlar! Üreticiyi bezdiren çoban krizinde skandal gerçek!

Tunceli yaylalarında küçükbaş hayvancılık yapan yerli üreticiler, asgari ücretin katbekat üzerinde maaş teklif etmelerine rağmen çalıştıraca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23