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Marmara’da sert poyraz fırtınası: Tekirdağ'da deniz ulaşımı durdu!

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IHA Giriş Tarihi:

Marmara’da sert poyraz fırtınası: Tekirdağ'da deniz ulaşımı durdu!

Tekirdağ açıklarında demirleyen çok sayıda gemi, Marmara’yı etkisi altına alan sert poyraz nedeniyle bekleyişe geçti; bölgede deniz ulaşımı adeta durma noktasına geldi.

#1
Foto - Marmara’da sert poyraz fırtınası: Tekirdağ'da deniz ulaşımı durdu!

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 6 şilep ve 2 tanker, olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirledi.

#2
Foto - Marmara’da sert poyraz fırtınası: Tekirdağ'da deniz ulaşımı durdu!

Kuvvetli rüzgar kentteki balıkçıları da etkiledi.

#3
Foto - Marmara’da sert poyraz fırtınası: Tekirdağ'da deniz ulaşımı durdu!

Deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle balıkçılar tekneleriyle denize açılamadı.

#4
Foto - Marmara’da sert poyraz fırtınası: Tekirdağ'da deniz ulaşımı durdu!

Poyrazın 9 Eylül Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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