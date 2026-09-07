Marmara’da sert poyraz fırtınası: Tekirdağ'da deniz ulaşımı durdu!
Tekirdağ açıklarında demirleyen çok sayıda gemi, Marmara’yı etkisi altına alan sert poyraz nedeniyle bekleyişe geçti; bölgede deniz ulaşımı adeta durma noktasına geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ açıklarında demirleyen çok sayıda gemi, Marmara’yı etkisi altına alan sert poyraz nedeniyle bekleyişe geçti; bölgede deniz ulaşımı adeta durma noktasına geldi.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 6 şilep ve 2 tanker, olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirledi.
Kuvvetli rüzgar kentteki balıkçıları da etkiledi.
Deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle balıkçılar tekneleriyle denize açılamadı.
Poyrazın 9 Eylül Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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