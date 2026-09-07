Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Üzüm Pekmezi Koska 1300 g 199 TL Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg 269 TL Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL Sebzeli Burgu Makarna Filiz 350 g 29,50 TL Kokteyl Yeşil Zeytin Marmarabirlik 800 g 205 TL Tahin Serel 1 kg 169 TL Makarna Çeşitleri Barilla 500 g 44,50 TL Lazanya Barilla 400 g 119 TL Junior Sevimli Rakamlar Makarna Pastavilla 350 g 27,50 TL Tam Buğday Kalem Makarna Pasta Veneta 350 g 27,50 TL Bulgur Çeşitleri Torku Çatalhöyük 1 kg 42,50 TL Tortilla Lavaş Tortiva 700 g 69,50 TL Denge Tam Buğdaylı Çiya Tohumlu Grissini Uno Grissuno 150 g 75 TL Közlenmiş Patlıcan Tada 520 g 42,50 TL Fit Ekmek Çeşitleri Fit Ekmek 300 g 79 TL Helva Çeşitleri Tatlan 500 g 65 TL Rendelenmiş Domates Tukaş 700 g 41,50 TL Taco Kabuğu Aly 90 g 64,50 TL Üzüm Sirkesi Tariş 5 L 179 TL Topping Sos Çeşitleri Gülsan 350 g 69 TL Granola Çeşitleri Patiswiss 200 g 99 TL Kakaolu Tahıl Gevreği Nesquik 2x700 g 199 TL