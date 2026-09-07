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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

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Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte merak edilenler...

#1
Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Çilekli Süt İçimino 6x180 ml 79 TL %1,5 Yağlı Süt İçim 6x200 ml 79 TL Puding Danette 59,50 TL Artizan Tost Superfresh 165 g 135 TL Somon Porsiyon Dardanel 400 g 219 TL California Maki Sushida Dardanel 140 g 159 TL Parmak Patates Mutfağım 2500 g 185 TL Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri Peysan 425 g 239 TL Krem Peynir Aknaz 2x150 g 67,50 TL Az Yağlı Beyaz Peynir Peysan 800 g 165 TL Tam Yağlı Süzme Peynir İçim 2x250 g 159 TL Peynir Çeşitleri Bahçıvan 200 g 115 TL Çilekli Quark Sek 140 g 55 TL Ayran Sek 200 ml 9,50 TL %0,6 Yağlı Yoğurt Sek 3000 g 149 TL %3 Yağlı Yoğurt İçim 3000 g 199 TL Orman Meyveli Kefir İçim 1 L 99 TL Protein Süt Sek 1 L 89 TL %0,5 Yağlı Süt Yörsan 1 L 41,50 TL Piliç Jumbo Sosis Banvit 330 g 79 TL Piliç Kangal Sucuk Aytaç 450 g 99 TL Chrispy Tavuk Burger Kajun Time 650 g 199 TL Dana Döner Namet 4x250 g 750 TL Çıtır Tavuk Parçaları Banvit 700 g 199 TL Piliç Acılı Kebap Gedik 1000 g 139 TL Soslu Dana İnegöl Köfte Akşeker 500 g 279 TL

#2
Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Çilek Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi Süsse 300 g 35 TL Sünger Bob Lisanslı & Yumuşak Şekerli Bardak 10 g 199 TL Yumuşak Şeker Bebeto Ice Cream 120 g 45 TL Vanilya Dolgulu Kurabiye New Yorkers 160 g 89 TL Karışık Yumuşak Şeker Bebeto Pick/Mix 650 g 159 TL Bromelain Şurubu Zühre Ana 250 ml 219 TL Kuru Meyve Çeşitleri Dokuru Shot 59 TL Siyez Buğdayı Patlağı Karabio 100 g 39 TL Çubuk Kraker Atıştır 40 g 3,50 TL Baharatlı Çubuk Kraker Ülker Krispi 175 g 32 TL Sandviç Kek Luppo 189 g 69 TL Süt Dilimi Kinder 4x28 g 59 TL Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 g 79 TL Dolgulu Çikolata Çeşitleri Konak Hanımefendi 85 g 79 TL Dolgulu Kaplamalı Gofret Çeşitleri Markolato 170 g 129 TL Mini Yumurta Çikolata Ozmo 154 g 129 TL Kinder Suprise Yumurta 20 g 39 TL Çikolata ve Kavrulmuş Hindistan Cevizi Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi Eti Kombo 96 g 27,50 TL Sütlü Çikolatalı Bisküvi Çeşitleri Çizmeci 30 g 14,50 TL Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi Ülker McVitie's 150 g 65 TL Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi Ülker Haylayf 3x84 g 49 TL Çikolatalı Sos Dolgulu Kek Dankek Magma 65 g 15 TL Patates Cipsi Master Potato 160 g 89,50 TL Nohut Cipsi Züber 75 g 69,50 TL

#3
Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Üzüm Pekmezi Koska 1300 g 199 TL Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg 269 TL Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL Sebzeli Burgu Makarna Filiz 350 g 29,50 TL Kokteyl Yeşil Zeytin Marmarabirlik 800 g 205 TL Tahin Serel 1 kg 169 TL Makarna Çeşitleri Barilla 500 g 44,50 TL Lazanya Barilla 400 g 119 TL Junior Sevimli Rakamlar Makarna Pastavilla 350 g 27,50 TL Tam Buğday Kalem Makarna Pasta Veneta 350 g 27,50 TL Bulgur Çeşitleri Torku Çatalhöyük 1 kg 42,50 TL Tortilla Lavaş Tortiva 700 g 69,50 TL Denge Tam Buğdaylı Çiya Tohumlu Grissini Uno Grissuno 150 g 75 TL Közlenmiş Patlıcan Tada 520 g 42,50 TL Fit Ekmek Çeşitleri Fit Ekmek 300 g 79 TL Helva Çeşitleri Tatlan 500 g 65 TL Rendelenmiş Domates Tukaş 700 g 41,50 TL Taco Kabuğu Aly 90 g 64,50 TL Üzüm Sirkesi Tariş 5 L 179 TL Topping Sos Çeşitleri Gülsan 350 g 69 TL Granola Çeşitleri Patiswiss 200 g 99 TL Kakaolu Tahıl Gevreği Nesquik 2x700 g 199 TL

#4
Foto - Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu

Abra A5 V22.4.7 Oyun Bilgisayarı Monster 40.990 TL Tulpar TD3 V1.9.6.3 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL Tulpar T7 V26.4.11 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu 8.490 TL xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu 8.990 TL Mobil Çalışma Masası 9.990 TL SSB Furniture Zen Çalışma Masası 2.450 TL SSB Furniture Zen Kitaplık 3.450 TL

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