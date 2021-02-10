Başkan Erdoğan'dan ittifak açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı olarak bağlantı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.
İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır.
Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her ferdini partimizin tabi üyesi olarak görüyorum. Oy oranı sandıkta ortaya çıkıyor. Mücadelenin asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmalardır.
40 benzemez aynı torbada
Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor.
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