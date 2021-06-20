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Siyaset

Başkan Erdoğan'dan insanlık dersi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci meselesinde tüm dünyaya insanlık dersi verdi

Yeniakit Publisher
2021-06-20 16:03:00 -
Başkan Erdoğan'dan insanlık dersi!

 Yeniakit  Ankara 

Dünyada 2001'den bu yana her yıl 20 Haziran, "Dünya Mülteciler Günü" olarak anılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 20 Haziran Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın büyük bölümünün duyarsız kaldığı, 21. yüzyılın en büyük insan hakları meselesi, mülteci meselesidir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bu meselede de tüm dünyaya insanlık dersi vermiş, bu topraklar kendisine sığınana güvenli bir liman olmuştur" ifadelerini kullandı.

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