Başkan Erdoğan'dan flaş Venezuela açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaşanan darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır." dedi.