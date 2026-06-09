Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bugün Milli Güvenlik Konferansları'nın açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında, bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle, aziz vatanımızın dört bir yanında, sınır boylarında ve ötesinde fedakârca görev yapan asker, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli, korucu ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere güvenlik kuvvetlerimizin her bir mensubuna, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Talimatlarımız doğrultusunda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan Milli Güvenlik Konferansları'nın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir döneme tekabül eden konferansları, devletimizin stratejik hafızasını güçlendiren, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu pekiştiren ve yeni tehditleri doğru okuyacak kadroların yetişmesine zemin oluşturan önemli bir adım olarak görüyorum. Değerli tecrübeleri, birikimleri ve uzmanlıklarıyla programa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Devlet yönetiminde millî irade ve sivil siyaset merkezli gerçekleşen sessiz devrimin sembollerinden biri, Millî Güvenlik Kurulumuzun görev, yapı, işleyiş ve konumunda yaşanan değişimdir. Yasal ve anayasal düzenlemeler, Kurulun ve Genel Sekreterliğimizin asli misyonlarını daha etkin, daha verimli ve demokratik standartlara uygun bir zeminde icra etmelerini mümkün hâle getirmiştir. Bir zamanlar eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin tespitinden sinema ve müzik eserlerinin denetimine kadar geniş bir alanda mesai harcamak zorunda kalan Genel Sekreterliğimiz, artık bu yüklerinden kurtulmuştur.

"Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur"

Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Millî Mücadele'yi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. Kırk yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Tüm bunları yaparken tarihin ve aziz milletimizin şahitliğinde ağır bedeller ödedik. Büyük mücadeleler verdik. Ve çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekâtlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk.

Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci, Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Millî güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekâtlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye, başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikâyesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör hâline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. İçeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur. Güçlü olmak dışında başka seçeneğimiz yok.

"Yapay zeka güvenlik meselesidir"

Bir diğer mesele, kullanımı giderek yaygınlaşan yapay zekâ teknolojisidir. Doğru kullanıldığında yapay zekâ, karar alma süreçlerini hızlandırmakta ve riskleri erken tespit etmeyi sağlamaktadır. Ancak yapay zekâ ciddi riskleri de barındırmaktadır. Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları toplumsal psikolojiyi, sahte içerikler ise demokratik süreçleri zehirlemektedir. Gerçekle yalan arasındaki çizginin giderek kaybolduğuna şahit oluyoruz. Yapay zekâyı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak, ülkemiz için tercihten öte bir zorunluluktur.

Değerli arkadaşlar, bugün savaşlar cephe ile birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden ve sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınır bulanık hâle gelirken, sivil ve askerî alan ayrımı da günden güne zayıflıyor. Bir mühendis geliştirdiği bir yazılımla, bir veri analisti yaptığı bir değerlendirmeyle, bir siber güvenlik uzmanı dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle, bir vatandaş ise manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle millî güvenliğin etkin birer parçası hâline gelebiliyor. Bunu biz hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem de son üç yılda bölgemizde yaşanan hadiselerde gördük.

Savaş meydanında tanklar kadar yazılımlar belirleyici. Devletimizi FETÖ'den temizledik. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz"