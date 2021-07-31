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Gündem Başkan Erdoğan’dan flaş karar!
Gündem

Başkan Erdoğan’dan flaş karar!

Türkiye genelinde çıkan yangınlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat ve Marmaris'e gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 12:30:00 - 2021-07-31 13:05:51
Başkan Erdoğan’dan flaş karar!

Türkiye, son 4 gündür ülke genelinde meydana gelen yangınlarla boğuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yangınlara teslim olan Manavgat ile Marmaris'e gidiyor. Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunacak.

Türkiye, 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 5 ilde 10 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

Bölgede incelemelerde bulunacak

5 ilde yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alevlere teslim olan Manavgat ile Marmaris'e gidiyor. Erdoğan'ın bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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