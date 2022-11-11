Başkan Erdoğan’dan flaş çağrı: En kısa sürede hayata geçirilmeli

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi'ne gelişinde Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tokayev, solunda ise Mirziyoyev bulundu. Liderler ülkelerinin bayrakları önünde durarak fotoğraf verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.

- FETÖ konusunda hepinizin desteğini bekliyoruz.

- Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.

- Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek, KKTC'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine katkı sağladık.

- Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır.

- Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır. Fonun sağlayacağı mali imkanların iş birliğimizi kuvvetlendirip faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum.

- İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. İşbirliğimizi pekiştirelim istiyoruz. Strateji belgesi de bizlere bir yol haritası sunuyor. Unsurların birer birer hayata geçirilmesinin hep birlikte takipçisi olalım. Fonun sağlayacağı mali imkanların işbirliğimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum. Aramızdaki bağların derinleştirilmesine özen veriyor. Benzer mekanizmaları çoğaltmamızın hepimizin faydasına olacağına inanıyorum. Bakü-Tiflis-Kars yolunun Ekim 2017'de faaliyete geçmesiyle orta koridorun önemli bir ayağı tamamlanmıştır. Türkiye olarak büyük projeleri hizmete aldık. Toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaştı.

- Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı en başarılı hatlar arasındadır. Genç neslin ortak dil, tarih, coğrafya ve kültürünü daha iyi tanıması amacıyla bilimsel çalışmalarımıza hız vermeliyiz.

- Bölgemizde yaşanan son gelişmeler, Orta Koridor güzergahını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Törenine katıldı.

Başta Erdoğan olmak üzere Türk devletleri liderlerine "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi.

Erdoğan burada yaptığı kısa konuşmada, nişan sebebiyle teşekkür etti.

"AB kapısında bizi 52 yıl süründürdüler"

Erdoğan, "Ortak çaba ve öz verimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müstesna bir organizasyon. Yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı'na da özgüveni noktasında çok çok başarılar diliyorum görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar." diyen Erdoğan, "Ama biz gerektiği zamanda gereken cevabı vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ödül şahsıma büyük sorumluluk yüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Victor Orban'a teşekkür

Ayn kökten gelme bir havayı estirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Macaristan Başbakanı Victor Orban kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında kurduğu köprü nedeniyle çok teşekkür ediyorum." dedi.