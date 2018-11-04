Başkan Erdoğan'dan Ege ve Akdeniz resti: Haydutlara müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis’in İlk Kaynak Töreni’nde konuştu.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

* Burgazada korvetimiz bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz. MİLGEM Projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen Burgazda korvetimiz ülkemize, milletimize, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* En geç 2020'de Kınalıada'yı da Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler, diğer hususlar kadar ülkemizin denizde de güçlü olması gerektiğini hatırlatmıştır. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarımızın Kuzey Kıbrıs dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

* Türkiye daha önceden elindeki filoyu bile yurtdışında yaptırırken bu başarının önemi anlaşılacaktır. MİLGEM projesinin ilk gemisi olan HeybeliAda'yı Preveze deniz savaşının yıldönümünde denize indirerek anlamlı bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Denizdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız. Biz mühendislerimize güvendik, teknisyenlerimize, araştırmacılarımıza,akademisyenlerimize, subaylarımıza en önemlisi de girişimcilerimize güvendik. Dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edeceğimiz ürünler çıktı.

* Ankara'da geçtiğimiz hafta lazer testlerine şahitlik ettik. İnsansız hava araçları konusunda ilk 5-6 ülke içindeyiz. Atak helikopterleri öne çıkıyor. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 35'lere indirdi. Dost ve kardeş devletlerden başlayarak, dünyadaki pek çok ülkelerin ilgi alanına bizim çalışmalarımız giriyor. Daha 3 hafta önce Pakistan'a teslimi yapılan denizde ikmal gemisi de gurur verici çalışmalardan biridir. İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımız hem de ihracat konusunda daha iyi noktalara ulaşacağız.

* Savunma sanayini ne kadar geliştirirsek diğer noktalarda da o kadar ileri gideceğimiz açıktır. Bu alanı önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz. 4 şirketiyle savunma sanayi konusunda dünyanın en iyilerine giren ülkemiz bu alanda 6. konumdadır. Kobilerimiz esnek ve dinamik yapılarıyla en önemli gücümüzdür. Yerlileşme hedeflerimizi Kobilerimizle hayata geçiriyoruz.

* Savunma sanayimizin bir katkısı da beşeri bütçemizi güçlendiriyor olmasıdır. Özellikle genç mühendislerimiz için gerçekten çok çok geniş bir alan inşa ediyoruz. Beşeri sermayemizi önümüzdeki yıllarda daha da güçlendireceğiz. Savunma sanayi olunca tüm sektörler için kalkınma kaçınılmaz hale geliyor. Askerlerimize bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyorum.