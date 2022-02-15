Başkan Erdoğan'dan Dubai EXPO'da TOGG mesajı
Dubai EXPO 2020 "Türkiye Ulusal Günü" etkinliğinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulumda Avrupa'da 5. sırada yer alıyor. Yeşil kalkınma devrimini belirledik. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobilini de burada zikretmek isterim." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO 2020 "Türkiye Ulusal Günü" etkinliğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulumda Avrupa'da 5. sırada yer alıyor. Yeşil kalkınma devrimini belirledik. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobilini de burada zikretmek isterim. İnsana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişimin peşindeyiz. Sergi alanımız engin tarihimizi, kadim coğrafi bilgimizi temsil ediyor. Bu vesileyle sergi alanımızın kısa sürede kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dubai EXPO için kutluyorum.