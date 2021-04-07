Başkan Erdoğan'dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma ekonomik temelli değil. Son dönemde bir miktar artan enflasyonu tekrar tek haneye indirmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız. Faizleri de tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız.

Bankacılık sektörümüz büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor. Bankacılık sektörümüz takipteki alacak oranı Şubat'ta yüzde 4 seviyesindedir.

Bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığı gibi, yaklaşık 6 milyar dolar fazlası mevcuttur. Küresel değer zincirlerine önemli ölçüde enterge olduk.

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık, ilk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82'ye ulaşarak cari açığımız azaltılmasında önemli katkıda bulundu.