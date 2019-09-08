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Başkan Erdoğan'dan çok sert mesaj: Eylül ayı bitmeden tamamlanmazsa yolumuza bakarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki açılış töreninde güvenli bölge meselesine ilişkin önemli mesajlar verdi.

08 Eylül 2019 Pazar 17:01
Başkan Erdoğan'dan çok sert mesaj: Eylül ayı bitmeden tamamlanmazsa yolumuza bakarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suriye sınırını büyük ölçüde güven altına aldık.

Anlaşılan o ki; müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz.

Hiç kimse masum insanları terör örgütlerinin veya zalim rejim güçlerinin tehditleri altında yaşamaya mecbur bırakamaz. Ne Fırat'ın doğusunda ne de İdlib'de insanlık dışı böyle bir duruma müsaade etmeyeceğiz.

Bize bu mücadelede gereken destek verilmezse, ülkemizdeki mültecilerin önünü alamayız.

Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak, artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada bir milyon kişiyi iskan etmek için tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız. Bunun için ne kadarlık bir güç gerekiyorsa o kadarını kullanmakta kararlıyız. Bölge halkı zaten bizim yanımızda olacaktır.

Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye daha güçlü, daha da güçlü olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 17:01
  1. Malatya
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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