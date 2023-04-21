Başkan Erdoğan’dan Bayram Namazı sonrası ilk mesaj! Ranta dönüştürme işine girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız.

Tüm rezervimiz bereketli olsun. Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında.

"Tüm kabine üyelerimizin çalışması var"

Yarın Nurdağı'nda olacağım, Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Fırsat bulursam Hatay'a da uğrayacağım. Açılışlardan çok mitinglere yöneleceğim. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin yanı sıra Artvin ve Giresun'a gideceğim.

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Tüm kabine üyelerimizin adaylarımızın ciddi çalışması var. Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak.

"TOGG'u herkes görecek"

Teslimat TIR'larımız yollarda. Değerli kardeşim Aliyev'e gönderdik. Özbekistan'a gönderdik. Togg'un sadece ulusal değil uluslararası bir marka olduğunu herkes görecek. Eminim memnun kalacaklar.

Saldırı açıklaması

Şu anda ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkiya eşkiyalığını her zaman yapacaktır. Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler.

Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkiyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor.