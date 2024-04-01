Başkan Erdoğan'dan balkon konuşmasında flaş sözler: Millet mesajını vermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır.

Bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilerine ulaştırmıştır.

Bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir. Milli iradedir. 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur, milletimiz olmuştur.

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31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18'inci sandık imtihanımız oldu. Hep başardık, başararak geldik. Bundan sonra da başararak devam edeceğiz.

Kardeşlerim, sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir

Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz. Burada olduğu gibi.

Hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.

Kardeşlerim, sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz kesin sonuçları açıklayacaktır.

Bunun sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız

Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Bizde partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini mukayese edeceğiz.

Mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Bunun sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız.

Milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız

Unutmayın, kaderin üstünde bir kader vardır. Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde her zamankinden daha fazla çalışacağız. Hiçbir şekilde milletle inatlaşmayacağız. Milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız.

Son 1 yıldır milletimizi, ekonomimizi etkileyen seçim devri kapanmıştır

Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Önümüzde yaklaşık dört, dört buçuk yıllık bir zaman var. Bu dönemi her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı muhasebe ettiğimiz kapsamlı bir zemine oturtacağız.

Geçen sene başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son 1 yıldır milletimizi, ekonomimizi etkileyen seçim devri kapanmıştır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde bir 4 yıl vardır.

Bu dönemi heba edemeyiz. İktidardaki 21'nci yılını tamamlamış bir siyasi parti olarak hem hükümette hem de yerel yönetimlerde sorumluluğumuzun farkındayız.

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Programımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık.

Zalimlerin karşısında dimdik duracağız

Buradan bir kez daha milletimize ve tüm Türkiye'ye söz veriyoruz: 85 milyonun her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini ve umutlarını artırmak için durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Zalimlerin karşısında dimdik duracağız.

Bugüne kadar olduğu gibi eser ve hizmet siyasetimizle farkımızı ortaya koyacağız. Milletimizin yetki verdiği yerlerde gerçek belediyecilik vizyonumuzu inşallah başarıyla hayata geçireceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fetih etmenin yollarını arayacağız.

Önümüzdeki 5 sene boyunca bu çizgimizden sapmayacağız. Bugün bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Ahde vefanız, dayanışmanız, teveccühünüz için her birinize teşekkür ediyorum.

31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimleri sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.