Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir" dedi.