Son Haberler

Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok

AK Parti'den 23. yıla özel kampanya: #SizBunuOkurken AK Parti yeni bir projeyi daha hayata geçirdi

Trump: Türkiye’nin talebiyle yaptırımları kaldırdık. Onlar istedi biz yaptık!

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Türkiye’nin teklifi BM’de yankı buldu… Gazze'ye uluslararası güç geliyor

İngiltere'den beklenmedik KKTC hamlesi:Yunan ve Rumlar çıldırdı!

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Bir CHP'li belediyede daha usulsüzlük skandalı

Camilerimizi de cemaati de rahat bırakın! Mabedimiz siyaset meydanınız değil
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan kararı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gideceğini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir" dedi.

 

Başkan Erdoğan'dan o isme sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı
Başkan Erdoğan'dan o isme sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan o isme sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

x

