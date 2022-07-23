Başkan Erdoğan'dan "asgari ücret" mesajı: Gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Femaş Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi, fabrika işçileriyle buluştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizlerin şahsında tüm Kayseri'ye, Kayseri'nin vefalı, girişimci insanlarına selamlarımı gönderiyorum. Kayseri'ye geldiğimiz andan itibaren bizi samimiyetle bağrına basan vatandaşlarımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Femaş Metal Sanayinin kurucusu, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur'u rahmetle yad eden Erdoğan, "Merhum Recep Mamur, çıraklıktan başladığı iş hayatını bugün Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak tamamlamış, gayretli, çalışkan, şehrine aşık bir insandı. Geçen sene eylül ayında aramızdan ayrılan Recep Mamur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine özellikle sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Bugün Kayseri'de açılışlarla dolu yoğun bir program geçireceklerini belirten Erdoğan, ilk olarak Femaş'a ait Türkiye'nin en büyük ve en modern ankastre fırın üretim tesisini açmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Fabrikada yıllık 1,5 milyon adet ankastre fırın üretiminin hedeflendiğini aktaran Erdoğan, bu önemli üretim tesisini Kayseri ile birlikte Türkiye'ye kazandıran Mamur ailesini tebrik etti.

Açılışın ardından Cumhuriyet Meydanı'na giderek Kayserililerle buluşacağını ve yapımı tamamlanan bakanlıklara, belediyelere, özel sektöre ait yatırımların toplu açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, böylece tek bir törenle toplam yatırım bedeli 30 milyar liraya ulaşan proje, eser ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Erdoğan, bunun yanında Kayseri'ye ulaşımda çağ atlatacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de temelini atacaklarını bildirerek, "Hızlı tren hattımızın yatırım tutarı da 24 milyar liradır. Açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğimiz toplam 54 milyar liralık yatırımların Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran kurumlarımız ile işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını hep beraber görüyoruz"

Dünyanın son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, koronavirüs salgınıyla başlayan krizin, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleştiğini belirtti.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyonun, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bugün Amerika'dan Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları, son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı." dedi.

Erdoğan, salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenlerin bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği, aynı kayıtsızlığı sergilediklerine dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bize senelerdir örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını, rüzgarın önündeki yaprak misali nasıl sağa sola savrulduklarını hep beraber görüyoruz. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz. Döviz kurunda ve enflasyonda görülen tırmanma, bu etkilerin başında geliyor. Bu menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden, bir kısmı da içimizdeki tamahkarlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler, beş yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz."

Salgın döneminde önceliklerini, vatandaşların sağlığıyla birlikte işini de kurmasına verdiklerini anımsatan Erdoğan, muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide Türkiye'ye kontak kapattırmadıklarını belirtti.

Her kesimden insana geniş bir yelpazede verdikleri destek ve teşviklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak hiç kimseyi muhannete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomi politikalarımızı ve sosyal desteklerimizi bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz her insanımızın iş ve aş sahibi olması manasına gelen istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için yatırımı, üretimi ve ihracatı teşvik ediyoruz. Hamdolsun daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbulumuzun otelleri full dolu, Antalya hakeza öyle. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi."

İhracatla beraber istihdamda da önemli bir ivme yakaladıklarını aktaran Erdoğan, öyle ki istihdamda tarihin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştıklarını bildirdi.

Erdoğan, tarımda açıkladıkları yüksek alım fiyatları ve desteklerle üreticilerin, çiftçinin yanında olduklarını gösterdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi bir artışa gitmiştik. Gelişmeleri göz önünde tutarak temmuz ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücreti yeniden düzenledik. 2022 yılı temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5500 olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu tekrar değerlendirecek, gerekeni yine yapacağız."