Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye ders gibi Rusya cevabı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmenin samimi bir hava içerisinde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alman gazetecinin "Şansölye, NATO partnerlerinin birlik olması gerektiğini söyledi. Siz Rusya'dan hala silah alacak mısınız? Bunun dışında Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan şu cevabı verdi:

"Askeri derken NATO'daki iş birliği ne demektir? NATO'daki iş birliği aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül ettiği bir kurumdur NATO. Burada ağır silahlardan tutunuz da uçaklara varıncaya kadar her şeyi NATO'da ne yaparsınız? Kullanırsınız. Biz şu anda NATO'da Almanya'yla iki ortağız, iki önemli NATO ülkesiyiz. Dolayısıyla herhalde bunu aramızda değerlendirmek, hele hele bu süreçte büyük önem arz etmektedir. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz, ne gibi eksiklerimizi yine aynı şekilde gideririz, bunun değerlendirmesini yaptık."

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı silahlara ilişkin Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar tabii aldığımız silah veya silahlar var, şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak herhalde erken olur ama şartlar ne getirir, ne götürür bunu görmemiz lazım" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında ders niteliğindeki şu ifadeleri kullandı:

"Biz Sayın Zelenskiy ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Ancak şunu da söyleyeyim; yaptırımlara gelince, Birleşmiş Milletler kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık, o desteğimizi sürdürdük. İnsani yardımlarımızı da yine aynı şekilde şu anda 50'yi aşkın tırı biz Ukrayna'ya gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz."